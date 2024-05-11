Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:02

Хамитов: «RCC обязательно устроит бой с Исмаиловым»

Telegram Дзен

Известный казахстанский боец Куат Хамитов выразил желание подраться с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Если я пройду Александра Шлеменко, кроме Владимира Минеева и Анатолия Токова Исмаилову не с кем драться, кроме меня. А тут есть парень, который не из ниоткуда взялся, который готов у него выиграть, лучше и быстрее него в боксе. RCC обязательно устроит этот бой. По ММА получится не так шумно, как в боксе. Мы два борца, получится борцовский матч. Никто не хочет смотреть на двух борцов, которые друг друга переводят в партер. Лучше посмотреть на грязь, которую борцы устроят в боксерском ринге без карьеры. Можно и по кикбоксингу, но греко-римская борьба с ударной техникой в ринге будет интереснее», — сказал спорстмен Metaratings.

Хамитов должен подраться с Александром Шлеменко по правилам ММА 11 мая. Потом он проведет на RCC бой по правилам бокса с Иваном Штырковым. Магомед Исмаилов летом встретится по правилам бокса с Владимиром Минеевым, а в конце года состоится реванш по ММА с Анатолием Токовым.

Источник: Metaratings.ru
Бокс
ММА
0
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Новый шедевр Задорова, Тарасенко в топ-5 русских снайперов и шоу двух актеров от «Эдмонтона». Что произошло в Кубке Стэнли 11 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

UFC Льюис — Насименто и Борщев — Хупер: время начала и где смотреть трансляцию боев

Рузибоев: «Болел за Гуськова в бою на Спэнном от души»