Хамитов: «RCC обязательно устроит бой с Исмаиловым»

Известный казахстанский боец Куат Хамитов выразил желание подраться с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Если я пройду Александра Шлеменко, кроме Владимира Минеева и Анатолия Токова Исмаилову не с кем драться, кроме меня. А тут есть парень, который не из ниоткуда взялся, который готов у него выиграть, лучше и быстрее него в боксе. RCC обязательно устроит этот бой. По ММА получится не так шумно, как в боксе. Мы два борца, получится борцовский матч. Никто не хочет смотреть на двух борцов, которые друг друга переводят в партер. Лучше посмотреть на грязь, которую борцы устроят в боксерском ринге без карьеры. Можно и по кикбоксингу, но греко-римская борьба с ударной техникой в ринге будет интереснее», — сказал спорстмен Metaratings.

Хамитов должен подраться с Александром Шлеменко по правилам ММА 11 мая. Потом он проведет на RCC бой по правилам бокса с Иваном Штырковым. Магомед Исмаилов летом встретится по правилам бокса с Владимиром Минеевым, а в конце года состоится реванш по ММА с Анатолием Токовым.