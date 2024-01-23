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Сегодня, 16:46

Хамзаев: «Хабиб может стать депутатом не только в Дагестане»

Алина Савинова
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Депутат Государственной думы РФ Бийсултан Хамзаев ответил на вопрос, способен ли Хабиб Нурмагомедов начать политическую карьеру в Дагестане.

«Ничего ему не мешает. И не только в Дагестане, но и в целом. Хабиб — человек с именем и возможностями. Но он должен сам выбирать, чем ему заниматься. Должно быть понимание, что карьера политика имеет определенные ограничения, в том числе на владение активами, недвижимостью за рубежом и многие другие действия. Считаю, что спортсмены могут участвовать в политической жизни страны. В целом это нормальное явление не только российского колорита, но и мирового», — цитирует Хамзаева Sport24.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Всего за карьеру он провел 29 боев в ММА, во всех из которых одержал победы.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-614455-khamzayev-khabib-mozhet-stat-deputatom-ne-tolko-v-dagestane-on-chelovek-s-imenem-i-vozmozhnostyami
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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