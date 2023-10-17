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Хамзат Чимаев — Камару Усман: профайл бойцов и история выступления в UFC

Хамзат Чимаев подерется с Камару Усманом на турнире UFC 294 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене Etihad Arena состоится турнир UFC 294. В соглавном событии вечера пройдет бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом. Изначально соперником выходца из России был Пауло Коста, но он снялся из-за травмы. Ориентировочное время начала боя — 22.45 по московскому времени.

29-летний Чимаев провел в ММА 12 поединков, все они завершились победой. В общей сложности он вышел в октагон UFC шесть раза (все выиграл). Дебют в лиге состоялся 15 июля 2020-го на турнире UFC on ESPN 13. Тогда в поединке против Джона Филлипса россиянин победил сабмишном. Следующий поединок провел спустя 10 дней, что стало рекордом лиги. Это было в бою с Рисом МакКи на турнире UFC on ESPN 14, где россиянин выиграл нокаутом. В 2020-м после перенесенного COVID-19 объявил о завершении карьеры, однако уже через год вернулся в октагон. Последний бой провел в сентябре 2022-го на турнире UFC 279, где победил Кевина Холланда сабмишеном в первом раунде.

36-летний Усман в ММА провел 23 боя, в которых одержал 20 побед и три поражения. Дебютировал американец в UFC в 2015-м, тогда он победил британца Леона Эдвардса единогласным решением судей. После он имел победную серию — вторую по продолжительности в истории промоушена. Камару одержал 15 побед в 15 боях UFC. Весной 2019-го стал чемпионом в полусреднем весе в поединке против Тайрона Вудли. Затем провел пять успешных защит — по две против Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля и одну против Гилберта Бернса. Последний раз выходил в октагон в марте 2023 года. Это было на турнире UFC 286, тогда Усман уступил Леону Эдвардсу большинством судейских голосов.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
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