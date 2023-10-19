Хамзат Чимаев — Камару Усман: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

Боец ММА с российскими корнями Хамзат Чимаев встретится в октагоне с нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Их поединок пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ). Начало — примерно в 22.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 294 можно будет в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно в сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера ММА.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что экс-чемпион в полусреднем дивизионе Камару Усман победит Хамзата Чимаева (12-0).

«Я ставлю на Усмана. Но вы, ребята, должны понимать, что это более конкурентный бой, чем бой Махачева и Волкановски, потому что у обоих схожие стили, они любят драться в стойке и бороться. Победитель этого боя — следующий чемпион UFC. Гарантирую. И я должен поставить на своего брата Камару», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хамзата Чимаева (12-0) и экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3).

«Эти парни столкнутся лбами в первом раунде. Камару будет действовать более расслабленно, пытаясь довести бой до второго-третьего раунда. Хамзат, напротив, будет взрывным. Я знаю, что когда два борца дерутся, то их бой превращается в кикбоксинг, но я предполагаю, что они поборются, чтобы почувствовать силу друг друга. Если я бы ставил, то поставил бы на Камару Усмана. Мне кажется, это будет близкий бой, 50 на 50», — сказал Бернс на своем YouTube-канале.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.