Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:00

Хамзат Чимаев — Камару Усман: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Боец ММА с российскими корнями Хамзат Чимаев встретится в октагоне с нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 294 в субботу, 21 октября. Их поединок пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ). Начало — примерно в 22.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 294 можно будет в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно в сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера ММА.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что экс-чемпион в полусреднем дивизионе Камару Усман победит Хамзата Чимаева (12-0).

«Я ставлю на Усмана. Но вы, ребята, должны понимать, что это более конкурентный бой, чем бой Махачева и Волкановски, потому что у обоих схожие стили, они любят драться в стойке и бороться. Победитель этого боя — следующий чемпион UFC. Гарантирую. И я должен поставить на своего брата Камару», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка Хамзата Чимаева (12-0) и экс-чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3).

«Эти парни столкнутся лбами в первом раунде. Камару будет действовать более расслабленно, пытаясь довести бой до второго-третьего раунда. Хамзат, напротив, будет взрывным. Я знаю, что когда два борца дерутся, то их бой превращается в кикбоксинг, но я предполагаю, что они поборются, чтобы почувствовать силу друг друга. Если я бы ставил, то поставил бы на Камару Усмана. Мне кажется, это будет близкий бой, 50 на 50», — сказал Бернс на своем YouTube-канале.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Звезды американского футбола готовы сыграть на Олимпиаде. Для этого они освоят флаг-футбол
Защитник «Авангарда» Гуляев объяснил, почему не уехал в НХЛ
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Анкалаев — Джони Уокер: прогноз и результат боя на турнире UFC 294

Гаджиев — об оскорблениях Макгрегора в адрес Махачева: «Ислам может только улыбаться в ответ»