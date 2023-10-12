Хамзат Чимаев на UFC 294: кто соперник и дата боя, где смотреть трансляцию

В ночь на 22 октября боец ММА с российскими корнями Хамзат Чимаев проведет поединок против нигерийца Камару Усмана в со-главном событии турнира UFC 294. Мероприятие пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ). Основной кард стартует в 21.00 по московскому времени 21 октября.

Изначально 29-летний Чимаев должен был провести бой с бразильцем Пауло Костой на UFC 294. 32-летний спортсмен заразился стафилококком и ранее перенес операцию на локте. Врачи не стали допускать Косту к поединку.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Чимаев — Усман. Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Чимаев — Усман можно будет на канале «Матч ТВ». Поединок также покажут по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На счету Чимаева по прозвищу «Волк» в ММА — 12 побед в 12 поединках. У 36-летнего Усмана по прозвищу «Нигерийский Кошмар» — 20 побед и три поражения.