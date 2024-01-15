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Сегодня, 20:44

Хамзат Чимаев назвал лучшего бойца ММА на данный момент

Руслан Минаев
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал, кого считает лучшим бойцом ММА на данный момент.

«Джон Джонс по-прежнему остается лучшим бойцом в мире на данный момент. У него рекорд по защитам титула, пояса в двух весах. Он никогда не проигрывал и стал самым молодым чемпионом в UFC», — сказал Чимаев в интервью Youtube-каналу Smile 2 Jannah.

В последнем бою Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

36-летний Джонс провел 29 боев — 27 побед (17 досрочных), 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.

Источник: https://www.youtube.com/@smiletojannah
Джон Джонс
Хамзат Чимаев
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