Хамзат Чимаев не намерен завершать карьеру из-за проблем со здоровьем

Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев не собирается завершать карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил менеджер спортсмена Махди Шаммас.

«Хамзат не собирается завершать карьеру», — приводит слова Шаммаса ТАСС.

Ранее 30-летний Чимаев попал в больницу, из-за чего UFC отменил его поединок против австралийца Роберта Уиттакера в турнире в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

В ходе карьеры Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. В своем последнем поединке Хамзат одержал верх над нигерийцем Камару Усманом в октябре прошлого года.