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Сегодня, 05:05

Чимаев обратился к Уиттакеру: «Мы не закончили!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев обратился к Роберту Уиттакеру после того, как австралиец нокаутировал Икрама Алискерова на турнире UFC on ABC 6.

«Поздравляю, Роберт. Мы не закончили дело! Икрам, желаю скорейшего восстановления. Выше голову, брат мой», — написал в социальных сетях Чимаев.

Уиттакер в главном событии турнира UFC on ABC 6 должен был подраться с Чимаевым, однако Хамзат снялся с боя из-за проблем со здоровьем. 31-летний Алискеров на коротком уведомлении согласился выйти на поединок с австралийцем.

Бой Роберт Уиттакер&nbsp;&mdash; Икрам Алискеров. Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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