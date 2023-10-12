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Сегодня, 08:49

Чимаев высмеял Косту за снятие с боя: «Выкрутился как трус»

Давид Хачатрян
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Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) отреагировал на то, что Пауло Коста (14-2) снялся с турнира UFC 294 за 10 дней до боя.

«Этот гомик столько дерьма наговорил за год, а теперь выкручивается как трус», — написал Чимаев в соцсети X, а затем опубликовал фотографию Косты с его так называемым «секретным соком», который был изменен на «сок труса».

Фото Соцсети

Ранее Коста заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Чимаевым. Глава UFC Дана Уайт заявил, что Косту заменит экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3).

Камару Усман
Паулу Коста
Хамзат Чимаев
UFC
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