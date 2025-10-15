Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может сказать, что чеченец не россиянин?»

15 октября, 18:33
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев ответил на слова Петра Яна, который заявил, что не считает его российским чемпионом UFC.
После победы Чимаева над Дрикусом дю Плесси в августе 2025 года Ян заявил, что не считает Чимаева российским чемпионом, поскольку тот выходит на поединки под флагом ОАЭ.
«Зачем это должно вообще задевать? Если у каждого человека свое мнение. Но когда какой-то знакомый что-то говорит, то это задевает, конечно. С Петром Яном я знаком. Он знает меня. Я русскоговорящий, на одной базе тренировались. А он говорит: «Я не считаю Хамзата». Как ты можешь меня не считать российским бойцом, если ты со мной на российском говоришь?
Если даже все взять: Ян же раньше меня стал чемпионом UFC, зарабатывать начал деньги... Я же зал построил в России, дороги сделал в России, молодежи помогаю в России. Я в Эмиратах никому зал не построил, никому там не помогаю, там состоятельные [люди] — они мне помогают, я нашим помогаю, можно сказать. У него даже фамилия... я подшутил над ним: китаец как может сказать, что чеченец не россиянин?» — сказал Чимаев на Youtube-канале Асланбека Бадаева.
На счету 31-летнего Чимаева 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах.
Black Boss
"Зачем это должно вообще задевать? Если у каждого человека свое мнение. Но когда какой-то знакомый что-то говорит, то это задевает, конечно...." Так задевает или нет? Судя по обиженному заявлению, задело. Но, по сути, что не так сказал Пётр? Всю профессиональную карьеру Хамзат выходит либо с флагом Швеции, либо с флагом ОАЭ, при том, что с флагом России никто в UFC не запрещает выходить. Так чего ты так обиделся?
17.10.2025
Alexandr S.
Чимаев не владеет русским языком на достаточно хорошем уровне, он владеет многонациональным российским.
17.10.2025
Bodhishatva
Ян чеченный не знает, вот Чимаев с ним на российском.
16.10.2025
СереХа
Заявление...
15.10.2025
Неприкрытый Писярев
Яночка стал просто петрушкой
15.10.2025
Mv Mv
Что это за язык - российский?
15.10.2025