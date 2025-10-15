Видео
15 октября, 18:33

Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может сказать, что чеченец не россиянин?»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев ответил на слова Петра Яна, который заявил, что не считает его российским чемпионом UFC.

После победы Чимаева над Дрикусом дю Плесси в августе 2025 года Ян заявил, что не считает Чимаева российским чемпионом, поскольку тот выходит на поединки под флагом ОАЭ.

«Зачем это должно вообще задевать? Если у каждого человека свое мнение. Но когда какой-то знакомый что-то говорит, то это задевает, конечно. С Петром Яном я знаком. Он знает меня. Я русскоговорящий, на одной базе тренировались. А он говорит: «Я не считаю Хамзата». Как ты можешь меня не считать российским бойцом, если ты со мной на российском говоришь?

Если даже все взять: Ян же раньше меня стал чемпионом UFC, зарабатывать начал деньги... Я же зал построил в России, дороги сделал в России, молодежи помогаю в России. Я в Эмиратах никому зал не построил, никому там не помогаю, там состоятельные [люди] — они мне помогают, я нашим помогаю, можно сказать. У него даже фамилия... я подшутил над ним: китаец как может сказать, что чеченец не россиянин?» — сказал Чимаев на Youtube-канале Асланбека Бадаева.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3gOcfeKXMxA
6

  • Black Boss

    "Зачем это должно вообще задевать? Если у каждого человека свое мнение. Но когда какой-то знакомый что-то говорит, то это задевает, конечно...." Так задевает или нет? Судя по обиженному заявлению, задело. Но, по сути, что не так сказал Пётр? Всю профессиональную карьеру Хамзат выходит либо с флагом Швеции, либо с флагом ОАЭ, при том, что с флагом России никто в UFC не запрещает выходить. Так чего ты так обиделся?

    17.10.2025

  • Alexandr S.

    Чимаев не владеет русским языком на достаточно хорошем уровне, он владеет многонациональным российским.

    17.10.2025

  • Bodhishatva

    Ян чеченный не знает, вот Чимаев с ним на российском.

    16.10.2025

  • СереХа

    Заявление...

    15.10.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Яночка стал просто петрушкой

    15.10.2025

  • Mv Mv

    Что это за язык - российский?

    15.10.2025

    Петр Ян
    Хамзат Чимаев
    UFC
    ММА
