Чимаев ответил Петру Яну: «Как китаец может сказать, что чеченец не россиянин?»

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев ответил на слова Петра Яна, который заявил, что не считает его российским чемпионом UFC.

После победы Чимаева над Дрикусом дю Плесси в августе 2025 года Ян заявил, что не считает Чимаева российским чемпионом, поскольку тот выходит на поединки под флагом ОАЭ.

«Зачем это должно вообще задевать? Если у каждого человека свое мнение. Но когда какой-то знакомый что-то говорит, то это задевает, конечно. С Петром Яном я знаком. Он знает меня. Я русскоговорящий, на одной базе тренировались. А он говорит: «Я не считаю Хамзата». Как ты можешь меня не считать российским бойцом, если ты со мной на российском говоришь?

Если даже все взять: Ян же раньше меня стал чемпионом UFC, зарабатывать начал деньги... Я же зал построил в России, дороги сделал в России, молодежи помогаю в России. Я в Эмиратах никому зал не построил, никому там не помогаю, там состоятельные [люди] — они мне помогают, я нашим помогаю, можно сказать. У него даже фамилия... я подшутил над ним: китаец как может сказать, что чеченец не россиянин?» — сказал Чимаев на Youtube-канале Асланбека Бадаева.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах.