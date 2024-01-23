Чимаев считает, что Стрикленд победил Дю Плесси в бою на UFC 297

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) поделился мнением о недавнем поединку между Шоном Стриклендом (28-6) и Африки Дрикусом Дю Плесси (21-2).

Дю Плесси победил Стрикленда на UFC 297 раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в среднем весе.

«Я ожидал, что бой таким и получится. Ничего особенного. Шансы были 50 на 50. В моем представлении победителем был Стрикленд. Но это был близкий бой для них обоих. Хотя, повторюсь, ничего особенного. Ничто не заставляет меня думать: «О, этот парень какой-то другой». У них обоих есть много того, за счет чего, как я вижу, я смогу их прикончить», — приводит слова Чимаева ESPN MMA.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что по его мнению Шон Стрикленд победил Дю Плесси. Южноафриканский боец назвал его слова «чушью собачьей».