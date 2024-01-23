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Сегодня, 11:20

Чимаев считает, что Стрикленд победил Дю Плесси в бою на UFC 297

Ана Горшкова
Корреспондент
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) поделился мнением о недавнем поединку между Шоном Стриклендом (28-6) и Африки Дрикусом Дю Плесси (21-2).

Дю Плесси победил Стрикленда на UFC 297 раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом в среднем весе.

«Я ожидал, что бой таким и получится. Ничего особенного. Шансы были 50 на 50. В моем представлении победителем был Стрикленд. Но это был близкий бой для них обоих. Хотя, повторюсь, ничего особенного. Ничто не заставляет меня думать: «О, этот парень какой-то другой». У них обоих есть много того, за счет чего, как я вижу, я смогу их прикончить», — приводит слова Чимаева ESPN MMA.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что по его мнению Шон Стрикленд победил Дю Плесси. Южноафриканский боец назвал его слова «чушью собачьей».

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
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