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Сегодня, 23:13

Хамзат Чимаев получил гражданство ОАЭ

Сергей Ярошенко
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Боец UFC Хамзат Чимаев получил гражданство ОАЭ.

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную нацию как спортсмен и как гражданин. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Я дделаю все возможное, чтобы страна мной гордилась», — написал Чимаев в социальной сети.

Ранее спортсмен выступал в UFC под флагом Швеции, с 2023 года он представляет ОАЭ.

26 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Чимаев удушающим приемом в первом раунде победил австралийца Роберта Уиттакера.

Всего на счету 30-летнего Чимаева 14 поединков и 14 побед в ММА. Под эгидой UFC он победил в восьми боях.

Хамзат Чимаев
UFC
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