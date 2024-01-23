Хамзат Чимаев обратился к Дане Уайту: «Мне все равно, президент ты или кто-то еще»

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) рассказал, что глава лиги Дана Уайт пообещал ему бой за титул, но сейчас он якобы от этих слов отказывается.

«Исраэль [Адесанья] выбыл, и я не знаю, когда он вернется, – сказал Чимаев в интервью ESPN MMA. – Что он сказал, 2027 год или что-то вроде того? Все эти парни дрались друг с другом. Только я непобежденный и неоспоримый, понимаете? 13-0. Они обещали мне после боя с Усманом: «Ты точно будешь драться за титул». Я выиграл тот бой. Я слышал, как Дана Уайт сказал: «Я не думаю, что Хамзат будет следующим претендентом на титул». Это полная чушь.

Мне все равно, президент ты или кто-то еще, – сказал Чимаев. – Если ты даешь слово, то должен за него отвечать. Я буду удивлен, если в следующем бою за титул будет драться не я».

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29–27, 29–27, 28–28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.