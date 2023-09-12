Чимаев недоволен, что Коста готовится к бою в зале Хабиба: «Помоги всем, мой брат мусульманин»

Средневес UFC Хамзат Чимаев (12-0) раскритиковал экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) за то, что он пустил в свой зал Паулу Косту (14-2).

«Зал Кибиба [Kibib]. МашАллах, мой брат мусульманин, помоги всем. Попроси его помочь тебе, может он и поможет, но тебя все равно размажет Павлович», — написал Чимаев в соцсети X, опубликовав фото Косты в зале Нурмагомедова в ОАЭ.

Тем не менее не совсем понятно, что имел ввиду Чимаев, упоминая Сергея Павловича (18-1). Возможно, Чимаев хотел написать «Паулу» вместо «Павлович».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.