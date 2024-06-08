Боец ММА из ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев подерется с австралийцем Робертом Уиттакером в главном событии турнира UFC on ABC 6 в ночь с 22 на 23 июня. Их поединок начнется в 01.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств пройдет на территории спортивного комплекса «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок Чимаев — Уиттакер можно будет посмотреть в прямом эфире по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Ожидается, что этот бой и другие поединки основного карда UFC on ABC 6 также покажут бесплатно на «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

У 30-летнего Чимаева в ММА на профессиональном уровне — 13 побед в 13 поединках. На счету 33-летнего Уиттакера в смешанных единоборствах — 25 побед и семь поражений.

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