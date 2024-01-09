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Сегодня, 21:32

Чимаев: «В следующем поединке я подерусь за пояс. Сто процентов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) сообщил, что в следующем бою подерется за титул.

«В следующем поединке я подерусь за пояс, это сто процентов. У Шона Стрикленда есть хороший соперник — Дрикус дю Плесси, и, если он победит этого парня, мы будем драться. Сто процентов. UFC обещали мне этот бой, так что теперь я подожду, кто выиграет, а затем возьму пояс», — приводит слова Чимаева Low Lick MMA.

В последнем бою Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Дрикус дю Плесси в ночь на 21 января в турнире UFC 297 в Торонто (Канада) подерется с Шоном Стриклендом. Стрикленд проведет первую защиту титула UFC.

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
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