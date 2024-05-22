Хамзат Чимаев: соперник и дата боя на турнире UFC в Саудовской Аравии

Первый в истории турнир UFC Fight Night в Саудовской Аравии пройдет в субботу, 22 июня. Вечер ММА возглавит поединок бойца смешанных единоборств с российскими корнями Хамзата Чимаева с экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Бой пройдет в формате пяти раундов на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

29-летний Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведо

33 летний Уиттакер — бывший чемпион в среднем весе. Роберт одолел Пауло Косту (14-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой стал соглавным событием вечера и состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.