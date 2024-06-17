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Сегодня, 15:28

Хамзат Чимаев впервые прокомментировал снятие с боя против Роберта Уиттакера

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Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев впервые прокомментировал снятие с боя против австралийца Роберта Уиттакера, который должен был пройти на турнире в Саудовской Аравии.

Ранее Чимаев попал в больницу с подозрением на отравление.

«Мы всегда что-то планируем, но у Аллаха свои планы на нас. Слава Аллаху!» — написал Чимаев в социальных сетях.

В ходе карьеры Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. В своем последнем поединке Хамзат одержал верх над нигерийцем Камару Усманом в октябре прошлого года.

Хамзат Чимаев
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