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Сегодня, 22:48

Хамзин оценил свое выступление в поединке с Сильвой на турнире RCC 17

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец полусреднего веса RCC Ильяс Хамзин оценил свое выступление в поединке с Леонардо Сильвой на турнире RCC 17.

«По пятибалльной системе оцениваю свое выступление на троечку. Слава Богу, пронесло по травмам. Все нормально. Руки и ноги целы. Ногу ударил, переживал, что опять сломаю. Травму только залечил. Пронесло. Все хорошо. Самое главное, кости целы», — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Хамзин предыдущий поединок провел в сентябре 2023 года в рамках турнира RCC — Intro 28, где одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Ричардом Годои. Всего в активе Ильяса 13 побед и три поражения.

Сильва до этого дрался в марте текущего года на турнире ACA 154 против Мурата Гугова. В этом противостояние бразилец одержал победу нокаутом в первом раунде. На его счету 18 побед и семь поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khamzin-s-silvoi-ya-podralsya-na-troechku-315720/
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