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Сегодня, 23:38

Хамзин считает, что только два бойца в UFC могут конкурировать с Яном в боксе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец полусреднего веса RCC Ильяс Хамзин заявил, что только два бойца UFC в легчайшем весе могли бы конкурировать с Петром Яном в боксерском поединке.

«В UFC найдутся спортсмены, которые смогут конкурировать с Яном в боксе. Есть же выходцы из бокса. Например, бывшие чемпионы — Коди Гарбрандт и Ти Джей Диллашоу, у последнего неплохой бокс», — приводит слова Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khamzin-dva-boica-v-ufc-mogut-konkurirovat-s-yanom-v-bokse-315721/
Петр Ян
UFC
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