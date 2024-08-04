Харитонов оценил шансы Волкова взять реванш у Гана

Сегодня, 15:29
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов оценил шансы своего соотечественника Александра Волкова одержать победу над французом Сирилом Ганом в реванше.
— Ваш прогноз?
— 50 на 50.
— Почему не даете Волкову больше шансов на победу?
— Это сугубо мое мнение.
— Учитывая результат первого боя, будет ли Волков стремиться к нокауту?
— Не думаю, — цитирует Харитонова MMA.Metaratings.ru.
Первый бой между Волковым и Ганом состоялся летом 2021 года. Тогда француз одержал победу единогласным решением судей.
Тяжеловесы проведут реванш на турнире UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).