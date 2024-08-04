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Сегодня, 15:29

Харитонов оценил шансы Волкова взять реванш у Гана

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов оценил шансы своего соотечественника Александра Волкова одержать победу над французом Сирилом Ганом в реванше.

— Ваш прогноз?

— 50 на 50.

— Почему не даете Волкову больше шансов на победу?

— Это сугубо мое мнение.

— Учитывая результат первого боя, будет ли Волков стремиться к нокауту?

— Не думаю, — цитирует Харитонова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой между Волковым и Ганом состоялся летом 2021 года. Тогда француз одержал победу единогласным решением судей.

Тяжеловесы проведут реванш на турнире UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Сирил Ган
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