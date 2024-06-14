Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:15

Харитонов считает, что большие деньги вскружили голову Макгрегору

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Сергей Харитонов поделился мнением о карьере ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

«Честно говоря, я не слежу за карьерой Макгрегора. Пил он в клубе или не пил — не знаю, не могу ничего сказать. Конечно, большие деньги вскружили ему голову. Но это касается не только Макгрегора, но и любого другого бойца. Лично у меня в карьере было то же самое: именно из-за денег я сбился с пути истинного. Когда было плохо — было все, как появились деньги — уже не так ходишь в зал, тренируешься не два часа, а час, например», — цитирует Харитонова Metaratings.ru.

Ранее стало известно об отмене поединка между Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Бой должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня. Теперь поединок исключен из карда турнира из-за травмы ирландца.

Источник: Metaratings.ru.
Конор Макгрегор
Сергей Харитонов
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли
В группе C Евро-2024 сыграют Англия, Словения, Дания и Сербия
Раненный при обстреле ВСУ военкор НТВ Ивлиев остался без руки
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Чимаева несколько раз госпитализировали во время подготовки к поединку с Уиттакером

Тактаров отреагировал на отмену боя Макгрегора и Чендлера