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Сегодня, 11:04

Хасиев исключил возвращение Сарнавского в ACA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев исключил возвращение в организацию бойца смешанных единоборств Александра Сарнавского, который не проводил поединки с весны 2022 года.

«У меня в сердце льда никогда не было абсолютно. Я поступаю в зависимости ситуации, которая произошла в наш адрес. Лишний раз этим своим постом показал, что нас за пацанов держать нельзя. Ребята, не получится искать где-то какие-то варианты. Я это воспринимаю так. Если ты с кем-то разводишь, все, развелся, ушел и ищешь другого. В общем, Сарнавский больше выступать у нас не будет. Это не какая-то обида или принцип. Сказали и сказали. Тема закрыта. Желаю ему удачи. Он — неплохой парень. Все к нему относятся с уважением. Как запасной вариант нас держать не стоит», — приводит слова Хасиева MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Сарнавский провел против Хердесона Батисты в мае 2022 года на турнире ACA 139, где одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khasiev-postom-pro-sarnavskogo-pokazal-chto-aca-za-pacanov-derzhat-nelzya-301978/
Александр Сарнавский
Майрбек Хасиев
ММА
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