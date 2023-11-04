Хасиев подтвердил свое желание создать антипремию за худший бой вечера

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев подтвердил свое желание создать антипремию за худший бой вечера, которая будет вручаться после каждого турнира организации.

«Мы его однозначно ведем. Единственное, я хотел бы пояснить тем, кто намекал на всякие глупости. На счет «надувной куклы» — это была шутка. Речь шла совсем о другом. Видно было, что физика есть, но функционал просто ноль. Потом меня почему-то все начали закидывать вопросами: «А бой Халиева был лучше или хуже? Почему бы про него вы не сказали?» Потому что он был позже. Если вы помните, сперва был этот бой, потом уже халиевский. Так что если вопрос упирается в то, что я могу про чеченца не сказать, а сказать про дагестанца или про русского — это глупости. Мы всегда стараемся быть максимально объективными в любом вопросе», — приводит слова Хасиева MMA.Metaratings.ru.

На турнире ACA 164 Хасиев вышел в клетку после поединка Хусейна Халиева и Михаила Дорошенко. Основатель лиги произнес несколько слов, раскритиковав бой Салимгерея Расулова против Карлоса Фелипе, заявив, что так драться нельзя, а в будущем участник такого поединка будет получать приз в виде «надувной куклы».