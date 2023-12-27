Хасиев считает АСА многонациональной лигой

Основатель ACA Майрбек Хасиев заявил, что лига является многонациональной командой с уникальными спортсменами.

«Мы занимаемся пропагандой спорта, здорового образа жизни, дружбы, любви, взаимовыручки и интернационализма! Стараемся показывать правильные ориентиры молодежи!

Необходимо искать то, что нас объединяет и жестко пресекать то, что нам мешает в этом! Спорт — это не межнациональное противостояние, это противостояние разных стилей, школ, класса, и уровней! И, если дома мы разных национальностей, то на турнирах ACA, наша национальность — мма», — сказал Хасиев.

Ранее Монсон заявил, что сейчас в российском спорте нет звезды уровня Хабиба.