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Сегодня, 11:16

Хавьер Мендес на примере Лэнса Армстронга объяснил, почему Джонс не величайший

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что не считает экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) величайшим бойцом, потому что он был пойман на допинге.

Он привел в пример историю велогонщика Лэнса Армстронга, который из-за допинга не только был лишен своих титулов, но и получил пожизненный запрет на участие в профессиональном велоспорте и потерял многих своих спонсоров. Это дело остается одним из самых громких допинговых скандалов в истории спорта.

— Дана Уайт продолжает утверждать, что Джон Джонс является лучшим бойцом. У него есть свои аргументы, но я хотел бы привести свой: история Лэнса Армстронга. Сколько раз Лэнс Армстронг побеждал в «Тур де Франс»? Все его титулы были отобраны из-за допинга. Несмотря на то, что прошло много лет и его поймали, он потерял свои титулы. Джон Джонс также был пойман на допинге.

Он мог бы занять первое место в рейтинге лучших, но он не участвовал в боях с 2023 года. Поэтому я не уверен, что его можно отнести к этой категории, основываясь только на его прошлых достижениях. Он неактивен.

Его способности? Да, я вижу их на 100%. Я имею в виду, что этот спортсмен — один из величайших в истории, это точно. Но я оцениваю величайших людей по тому, что они делают за пределами октагона, а не только по их успехам внутри него, — сказал Мендес на своем YouTube-канале.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Дана Уайт
Джон Джонс
Лэнс Армстронг
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