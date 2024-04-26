Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:54

Хавьер Мендес назвал самого опасного соперника для Ислама Махачева

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-5) был стилистически самым опасным соперником для Ислама Махачева (25-1).

«Да, я считаю, что из всех парней, которые были для нас стилистически очень опасны, самым опасным был Джастин Гейджи, — сказал Мендес в видео на своем YouTube-канале. — Стилистически, потому что у него есть борцовская база, а его удары в стойке действительно хороши. Я думал, что он представляет для нас наибольшую угрозу, а теперь он, вероятно, никогда не будет нашим соперником».

Макс Холлоуэй (25-7) победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Кудряшов подерется с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Самое нулевое дерби, четыре удара в створ ворот, такой витрины РПЛ вы ждали? Что случилось в матче ЦСКА - «Спартак»
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дрикус дю Плесси: «Прохазка мал для полутяжелого веса. Ему нужно спуститься в средний»