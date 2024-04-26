Хавьер Мендес назвал самого опасного соперника для Ислама Махачева

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-5) был стилистически самым опасным соперником для Ислама Махачева (25-1).

«Да, я считаю, что из всех парней, которые были для нас стилистически очень опасны, самым опасным был Джастин Гейджи, — сказал Мендес в видео на своем YouTube-канале. — Стилистически, потому что у него есть борцовская база, а его удары в стойке действительно хороши. Я думал, что он представляет для нас наибольшую угрозу, а теперь он, вероятно, никогда не будет нашим соперником».

Макс Холлоуэй (25-7) победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.