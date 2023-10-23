Хавьер Мендес назвал величайшего бойца в истории

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) — лучший боец в истории MMA.

«Хабиб — величайший боец всех времен. У Ислама [Махачева] свой путь, он будет на горе Рашмор среди величайших всех времен. Это точно. Но я ставлю Хабиба выше остальных, потому что он никогда не проигрывал боев — он за всю карьеру проиграл лишь два раунда», — сказал Мендес «СЭ».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.