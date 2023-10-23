Хавьер Мендес недоволен Джо Роганом: «Когда смотришь бой — звук выключи!»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес раскритиковал комментатора UFC Джо Рогана, который на своем подкасте неоднократно говорил, что, по его мнению, чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-3) победил чемпиона легкого веса Ислама Махачева (25-1) в первом бою в Австралии.

«В первом бою мы победили, 4-1 по раундам, — сказал Мендес «СЭ». — Но было много всяких выдумок, и едва ли не больше всех выдумывал, на мой взгляд, Джо Роган. Он говорил, мол, «Волк» победил и тому подобное. Ты когда смотришь бой — звук выключи! Тогда стоило «Волку» что-то выбросить, даже если это был какой-то удар вскользь, публика сразу кричала: «Вау!» Ты что, сумасшедший? Ислам был как ударник лучше в том бою. Было слишком много всякой болтовни, при чем она исходила не от Алекса, а со стороны его окружения. Они говорили, что Ислама серьезно протестировали... да чушь это все».

Махачев в реванше c Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.