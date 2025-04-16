Хавьер Мендес оценил силу Ислама Махачева

Главный тренер американского зала АКА Хавьер Мендес высказался о силе чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Я следил за спаррингами Ислама в Дагестане, и он мне тогда говорил, что для него нормально спарринговать с тяжеловесами, — сказал Мендес в интервью Javier & Mo Show. — Мне это не нравилось, хоть он и хорошо справлялся с ними. Он был лучше тяжеловесов. Они весили 230-240 фунтов, а Ислам — 180-181, это его средний вес. Мне не хотелось, чтобы он пропускал удары от тяжеловесов, потому что плотный пропущенный удар от них убивает клетки мозга. Но он спарринговал с ними, и, возможно, и сейчас спаррингует. Да, он зверь. Ему нравится бросать вызов самому себе, и он очень силен. Но опять же, я такое не одобряю».

В последнем поединке, который состоялся в январе этого года на турнире UFC 311 в Калифорнии, Махачев удушающим приемом в первом раунде победил Ренато Мойкано.

Всего на счету Махачева 27 побед и 1 поражение.