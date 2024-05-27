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Сегодня, 13:20

Тренер Хабиба: «Махачев мог бы побить Порье и в чистом боксе»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Боец ММА Ислам Махачев
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

— Учитывая, что Дастин считается лучшим боксером этого дивизиона, у вас не было желания позвать в зал чистых боксеров мирового класса, чемпионов мира?

— Нет, они нам не нужны. Нам никто не нужен. У нас есть Усман, чемпион Bellator, на мой взгляд, как ударник он сильнее Дастина. У нас есть Зайнуков, двукратный чемпион мира по муай-тай, он тоже как ударник сильнее Дастина. У нас есть еще Амру Магомедов, чемпион UAE Warriors, он невероятный боец. Так что у Ислама потрясающие спарринг-партнеры, ему больше никто не нужен. Если честно, и в чистом боксе, я считаю, Ислам определенно может побить Дастина. Недаром я говорю, что Ислам самый универсальный боец, которого я тренировал, он умеет все. Он хорош везде, хорош психологически, хорош в боксе, муай-тай, борьбе, дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Скажите мне, в чем он не хорош.

— Каким видите бой против Дастина Порье?

— Мне не нравится делать прогноз на финиш в конкретном раунде, но я делаю прогноз на то, что будет доминация. Мы будем доминировать в каждом раунде. Если он встанет, мы опять переведем его. Если нужно будет драться в стойке, будем драться. Мы будем доминировать в каждом раунде, сейчас в наших руках лучшая версия Ислама Махачева. Я, Сейфула, Хабиб, тренер Магомед — мы все хорошо подготовили его, и 1 июня мы ждем доминацию.

Поединок Махачева и Порье пройдет 1 июня на UFC 302 в Ньюарке.

Хавьер Мендеси и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб радовался, когда Усик уронил Фьюри». Большое интервью с Хавьером Мендесом

Дастин Порье
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
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