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Хавьер Мендес прокомментировал переход Илии Топурии в легкую весовую категорию

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Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес прокомментировал переход чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии в легкую весовую категорию.

«Илия Топурия — отличный боец, я думаю, у него самый техничный бокс в ММА. Он может нанести большой урон в легком весе, но я не думаю, что бой с Исламом состоится. Мне это вообще неинтересно на данный момент», — сказал Мендес на подкасте Submission Radio.

«На данный момент я думаю только о защите титула в бою с Арманом, а потом, может быть, в какой-то момент представится возможность сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе», — добавил тренер.

Ислам Махачев. «Если люди хотят увидеть, как Топурия проиграет...» Махачев — о Хабибе, треш-токе и подготовке к бою с Царукяном

19 января в Лос-Анджелесе в главном событии турнира UFC 311 российский боец Ислам Махачев проведет защиту титула в легком весе против Армана Царукяна.

Последний бой 33-летнего Махачева состоялся в июне 2024 года в рамках турнира UFC 302. Там он одержал победу над американцем Дастином Порье удушающим приемом в пятом раунде. В общей сложности в активе Махачева 26 побед и одно поражение.

Топурия последний бой провел в октябре 2024 года на турнире UFC 308, победив американца Макса Холлоуэя нокаутом в третьем раунде. На счету 27-летнего бойца грузинского происхождения 16 побед и ни одного поражения.

Источник: Submission Radio
Илия Топурия
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
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