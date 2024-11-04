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Сегодня, 18:40

Тренер Махачева: «Пусть Топурия приезжает в Дагестан и попробует кого-нибудь финишировать»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Главный тренер зала American Kickboxing Academy Хавьер Мендес прокомментировал заявление чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии.

«Сказать, что он станет первым, кто заставит сдаться Ислама, было громким заявлением с его стороны, — сказал Мендес Red Corner MMA. — Для начала давайте посмотрим, состоится ли вообще этот бой. Тренер Топурии говорит, что он сабмитит всех в зале — может быть, поэтому он так уверен в себе. Но тут определяющее значение имеет уровень оппонентов, с которыми он это делает. Пусть приезжает в Дагестан и попробует засабмитить кого-нибудь там, тогда мы сможем об этом поговорить. Одно дело делать это дома, но иметь дело с настоящими монстрами в зале Абдулманапа Нурмагомедова — это нечто совсем другое. И даже в зале Абдулманапа я не видел, чтобы кто-то мог что-нибудь сделать Исламу. Единственным, кто мог что-то противопоставить Исламу, был Хабиб».

Илия Топурия стал чемпионом UFC в полулегком весе в феврале 2024-го, нокаутировав Алекса Волкановски. В октябре Топурия защитил титул, нокаутом победив Макса Холлоуэя.

Илия Топурия
UFC

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