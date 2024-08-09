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Сегодня, 09:24

Хавьер Мендес: «Махачев только что вернулся из отпуска на Мальдивах»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) не будет драться с травмированной рукой. Об этом он сказал Submission Radio.

— Вы помните, как он получил эту травму? Кажется, это произошло во время боя с Дастином [Порье]. Насколько я понимаю, речь идет о травме руки.

— Да, это растяжение связок. Он все еще проходит обследование у врачей, чтобы выяснить, смогут ли они сказать, есть ли возможность предоставить нам немного времени на отдых и посмотреть, что будет дальше. Он не хочет делать операцию, и я тоже не предлагаю ее. Поэтому давайте посмотрим, что будет.

К тому же он только что вернулся из отпуска на Мальдивах. Он хорошо отдохнул там и даже поймал большую гигантскую рыбу.

Ислам не станет рисковать своим здоровьем и не будет драться травмированным. Он готов к бою с любым противником, которого UFC выберет для него. Однако он не будет жертвовать своим здоровьем и титулом, если не будет полностью готов к поединку.

Ислам — профессионал и понимает, что для успешной подготовки к бою необходимо прислушиваться к своему организму, а также советам своих тренеров и наставников. Он будет слушать Хабиба, меня, а также прислушиваться к мнению других тренеров.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
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