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Сегодня, 10:33

Хавьер Мендес: «Махачев два месяца отрабатывал хай-кик, которым он нокаутировал Волкановски»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев (справа) и Александр Волкановски.
Фото Global Look Press
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что удар, которым чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) нокаутировал чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (26-3), Махачеву поставил Магомед Багандов.

«Этот хай-кик Исламу поставил тренер Магомед [Багандов], тренер по ударке из школы Абдулманапа [Нурмагомедова], — сказал Мендес «СЭ». — Магомед сказал: «Удар ногой в корпус, потом еще один и хай-кик, что думаешь?» Я ответил: «Прекрасно», и добавил, что хочу, чтобы была дистанция». Я сказал Исламу: «Запомни две вещи: держи руки высоко и работай на дистанции».
Работа над этим киком велась Магомедом на протяжении двух месяцев. Это не случайность, а часть плана, потому что Алекс — низкого роста. Если ты выше, то тебе будет легче донести кик, что Ислам и сделал. Обработал корпус и, как только у Алекса руки чуть опустились, пробил".

Махачев в реванше c Волкановски победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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