Хавьер Мендес рассказал, как Махачеву выйти из тени Хабиба

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес уверен, что лучший способ действующему чемпиону UFC в легком весе Исламу Махачеву (24-1) выйти из тени экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) — это не сравнивать их.

«Лучший способ для Ислама выйти из тени Хабиба — это не говорить о Хабибе. Они разные бойцы. Ислам — это Ислам, он не Хабиб. Лично для меня он не в тени Хабиба. Понятно, что Хабиб знаменит и они в одной весовой категории, и поэтому люди их сравнивают, но лучшее, что мы можем сделать, — это не сравнивать Хабиба и Ислама, они разные», — сказал Мендес в интервью The Schmo.

Махачев и Александр Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.