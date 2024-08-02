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Сегодня, 10:33

Мендес: «Умар Нурмагомедов знает, как получить титульный шанс в UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер АКА Хавьер Мендес рассказал, как прошла подготовка Умара Нурмагомедова к поединку против Кори Сэндхагена перед турниром UFC on ABC 7.

«Подготовка Умара к бою с Сэндхагеном была очень хорошей. Хабиб в этот раз будет в углу. Он всегда тренировал Умара. Так продолжалось всегда. Но то, что в этот раз он был вместе со мной, — это нечто особенное. Так что уверенность Умара чрезвычайно высока. Подготовка в лагере прошла великолепно, никаких травм, все идеально. Его спарринги были идеальными. Умар знает, что ему нужно делать. И он знает, что ему нужно победить Кори, чтобы получить тот титульный шанс, который UFC предложил победителю в этом бою», — приводит слова Мендеса MMA.Metaratings.ru.

3 августа на UFC on ABC 7 Умар Нурмагомедов проведет поединок против Кори Сэндхагена.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
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