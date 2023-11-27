Хавьер Мендес рассказал, когда Махачев проведет следующий бой

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес предполагает, что действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) проведет следующий поединок весной 2024-го.

«Насколько я знаю Ислама, он не будет спешить, только чтобы получить бой. Ему обязательно нужно провести два месяца тренировочного лагеря. Насколько мне известно, лагерь пока он не начинал. Конечно, он тренируется в обычном режиме, но для него лагерь длится два месяца. Так что, поскольку ближайшие турниры уже заняты, я сомневаюсь, что он будет драться до марта», — сказал Мендес в своем подкасте.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.