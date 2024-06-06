Хавьер Мендес: «Умар Нурмагомедов может подраться за титул 26 октября в Абу-Даби»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес предполагает, что на октябрьском турнире UFC в Абу-Даби подерутся действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1), 10-й номер рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) и 10-й номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0), причем последний — за титул.

«Следующий бой Ислама состоится в Абу-Даби в октябре? В этом есть смысл.

Вероятность того, что Ислам подерется в октябре в Абу-Даби, очень высока. Кроме того, есть большая вероятность, что на том же карде будет Хамзат Чимаев. Возможно, если Умар победит Кори [Сэндхэгена], то ему дадут бой за титул в Абу-Даби, как я и хотел", — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Сэндхэген и Нурмагомедов подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.