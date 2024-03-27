Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

27 марта, 11:58

Хавьер Мендес рассказал, кто опаснее: Хабиб или Ислам

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что нет никого, кто был бы опаснее экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Ислам с точки зрения навыков лучше Хабиба во многих областях, но никто не был столь же опасен, как Хабиб. Ты ничего не сделаешь в бою с ним. У него самый прочный подбородок, который я когда-либо видел. Единственный человек, который его потряс, — это Майкл Джонсон. Даже Джастин Гэтжи ничего не смог сделать. У Даниэля Кормье было больше навыков, чем у Хабиба, но никто не был столь же опасен, как Хабиб», — сказал Мендес MMA Mania.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кори Сэндхэген: «О'Мэлли может прикончить Двалишвили»

Джо Роган проехался по Конору: «Закрой свой рот»