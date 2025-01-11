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Сегодня, 11:00

Хавьер Мендес — о гостеприимстве в Дагестане: «Они не давали мне платить за что-либо»

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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес в интервью «СЭ» рассказал о гостеприимстве в Дагестане.

— Вы знаете о гостеприимстве в России, в Дагестане. Было ли хотя бы что-то, за что вы платили в Дагестане?

— Нет, ни за что не платил! Гостеприимство такое, что будто я был их частью. Они не давали мне платить за что-либо.

— Принято ли в США угощать гостей, например, в ресторанах? Или каждый за себя платит?

— Все зависит от людей. Обычно тот, у кого больше денег, тот и накрывает. Но нет такого, как в Дагестане, где очень гостеприимные люди. Еще арабы очень гостеприимны. Очень даже. А недавно я был в Казахстане, и там люди тоже очень гостеприимны. В Узбекистане тоже. В этих регионах другой уровень уважения и гостеприимства. Это невероятно.

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Хавьер Мендес
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