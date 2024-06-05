Хавьер Мендес: «Я хочу увидеть бой Махачева и Конора»

Главный тренер зала AKA и тренер действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) Хавьер Мендес считает, что нужно организовать бой между Махачевым и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Конор начал разглагольствовать, начал создавать драму вокруг Ислама, — сказал Мендес в интервью Red Corner MMA. — Это даже хорошо, потому что Конор — тот парень, за которого хочется болеть или против которого хочется болеть. В любом случае все хотят его увидеть. Я хочу увидеть, как его побьет Ислам. Для меня и Хабиба не будет ничего лучше, чем устроить бой между Конором и Исламом.

Он [Макгрегор] поднял тему стафилококка, что, честно говоря, очень наблюдательно с его стороны. Единственное, что он заметил, это слишком поздно. На тот момент, когда он об этом заговорил, прошло уже три недели».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.