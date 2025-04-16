Хавьер Мендес заявил, что Пэдди Пимблетт заслужил бой за титул против Махачева

16 апреля, 21:45
Главный тренер американского зала АКА Хавьер Мендес заявил, что британский боец Пэдди Пимблетт заслужил бой за титул против чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева.
«Пэдди против Махачева? Пэдди готов встретиться с кем угодно, — сказал Мендес в интервью Javier & Mo Show. — У него уже есть репутация, послужной список в UFC, популярность. Он может мотивировать людей». Если ему дадут титульный бой, то это означает, что он его заслужил. Давайте посмотрим кому дадут бой за пояс».
На счету Пимблетта 23 победы и 3 поражения, у Махачева — 27 побед и 1 поражение.
В последнем поединке Пимблетт техническим нокаутом победил Майкла Чендлера.