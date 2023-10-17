Мендес: «Махачев стал лучше, а Волкановски всегда в форме, и ему нечего терять»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) может побить действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) только в том случае, если он поймает его сильным ударом.

«Он [Махачев] стал лучше, чем в прошлый раз, его техника стала лучше, — сказал Мендес на своем YouTube-канале. — Единственный вопрос, на мой взгляд, сводится к одному: сможет ли Алекс его поймать? Это возможно… Любой может попасться, вот в чем вопрос. Сможем ли мы избежать этого?

Волкановски всегда в форме, и ему нечего терять, иногда лучше подойти к бою свежим. Порой это лучше, чем идти в двухмесячный лагерь, откуда ты выйдешь весь избитый».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.