Хельвани: «Первое мероприятие UFC в Саудовской Аравии перенесено»

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани в эфире The MMA Hour заявил, что UFC перенесла первый турнир в Саудовской Аравии с марта на июнь, когда должна состояться Международная неделя боев.

«Дело в том, что UFC хотят сделать турнир более интересным, они хотят добавить в кард громкие имена. Возможно, что это было сделано после того, как Ислам Махачев сообщил, что готов вернуться в июне на бой против Джастина Гейджи. Так что не удивляйтесь, если турнир Fight Night перерастет в номерной турнир».

UFC собиралось провести свой первый турнир в Саудовской Аравии 2 марта. Мероприятие должно быть представлено кардом UFC Fight Night и пройти в рамках фестиваля Riyadh Season в партнерстве с Saudi General Entertainment Authority.