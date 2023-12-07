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Сегодня, 14:48

Дэн Хендерсон: «Я бы выбил всю дурь из Джона Джонса»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Pride в средней и полутяжелой весовой категории и экс-чемпион Strikeforce в полутяжелой весовой категории Дэн Хендерсон (32-15) заявил, что до сих пор жалеет, что не смог подраться с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) в 2015 году.

«Это единственный бой, который я хотел бы провести, но так и не провел, — заявил Хендерсон в интервью ESPN. — Я был в лучшей форме за всю карьеру. Просто я немного повредил колено перед боем. Это случилось примерно за три недели до боя. Я все еще думал, что смогу драться. Было бы тяжело, но я бы справился. Моя команда убедила меня в том, что это не самая лучшая идея.

Так что я был немного расстроен. Я был на 100 процентов уверен, что выбью из него всю дурь. Я бы точно его побил, я был так хорошо подготовлен... Не только физически, но и тактически. Мои партнеры по тренировкам подтвердят это".

Хендерсон должен был подраться с Джонсом на UFC 151 в 2012 году, но снялся из-з травмы колена.

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