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Сегодня, 05:59

Хилл включил Павловича в топ-5 боксеров в UFC

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) назвал свой топ-5 лучших боксеров в UFC, включив в свой список второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1).

«Моя пятерка лучших боксеров в UFC на данный момент? На первом месте я бы назвал себя, на втором — Дастина Порье. Сергея Павловича я поставлю на четвертое место, Шона Стрикленда — на третье. Хотя нет, Павловича поставлю на пятое место, Стрикленда — на четвертое, а на третье — Макса Холлоуэя», — сказал Хилл в интервью The Schmo.

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Джамал Хилл
Сергей Павлович
UFC
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