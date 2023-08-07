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Кевин Холланд: «Чимаев в среднем весе будет еще более доминирующим, чем в полусреднем»

Давид Хачатрян
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30-летний американский средневес Кевин Холланд (25-9) поделился ожиданиями от поединка Хамзата Чимаева (12-0) и Пауло Косты (14-2) на UFC 294.

«Многие люди забывают, что Коста был непобежденным до тех пор, пока не проиграл Иззи [Исраэлю Адесанье]. Он хорош, и для Чимаева это будет самый тяжелый бой в карьере, особенно если учитывать размеры Косты. Тем не менее люди думают, что Чимаев не большой боец, но это не так. Он довольно крупный парень, и мне кажется, что Чимаев в среднем весе будет более доминирующим, чем в полусреднем, потому что он может чувствовать себя более комфортно. Он прибавил в размерах, и поэтому нас ждет веселый поединок. Но все знают, что мне не нравится Чимаев, поэтому я ставлю на Косту. Пошел ты, Хамзат!» — сказал Холланд в интервью Helen Yee Sports.

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Кевин Холланд
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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