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Сегодня, 13:03

Холлоуэй пообещал нокаутировать Топурию ярче, чем в бою с Гейджи

Давид Хачатрян
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Обладатель титула BMF Макс Холлоуэй (26-7) заявил, что зрители будут в восторге от его боя с чемпионом полулегкого веса Илией Топурией (14-0).

«Все думали, что UFC 300 было потрясающим. Подождите, пока они увидят результат UFC 308. Это будет здорово», — сказал Холлоуэй в соцсетях.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Топурия и Холлоуэй подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
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