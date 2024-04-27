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Сегодня, 15:57

Холлоуэй выразил желание стать тройным чемпионом UFC

Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports
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Американский боец UFC Макс Холлоуэй заявил, что хочет стать тройным чемпионом промоушена.

«Мой идеальный сценарий: я побью Илию [Топурию], а потом подерусь с тем, кому будет принадлежать титул в легком весе. Постараюсь стать двойным чемпионом. Нет, даже тройным! Сначала стану чемпионом в полулегком дивизионе, а затем подерусь за пояс в легком, поставив на кон титул BMF. Это было бы безумием», — цитирует Холлоуэя Sportskeeda.

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13 апреля 32-летний Холлоуэй отправил в нокаут Джастина Гейджи в пятом раунде поединка за титул BMF на турнире UFC 300. В своей карьере спортсмен одержал 26 побед и потерпел 7 поражений.

На данный момент чемпионом UFC в полулегкой весовой категории является Илия Топурия из Грузии, а в легком весе россиянин Ислам Махачев.

Макс Холлоуэй
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